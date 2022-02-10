مصر.. الفنانة منة فضالي تكشف كواليس وفاة رضيع كانت تنوي تبنّيه (صورة)

قال موقع "القاهرة 24" المصري إن حالة من الحزن والألم تعيشها الفنانة منة فضالي بعدما قررت تبني طفل رضيع وسعت لاتخاذ الإجراءت الرسمية لذلك، لكنها فوجئت بوفاته.

وكشفت منة فضالي في منشور عبر حسابها على 'فيسبوك' تفاصيل حالة الطفل الرضيع الذي تخلت عنه والدته عقب ولادته بأحد المستشفيات في الفيوم، مشيرة إلى أن إحدى الممرضات حاولت أن تتكفل به لكن زوجها هددها بالطلاق، لتأخذه شقيقة العاملة إلى منزلها لتتولى تربيته ومعالجته بعد أن وجدت أنه مريض بالصفراء.

وأوضحت منة فضالي أنها طلبت من العاملة بمنزلها جلب الطفل لها لتتبناه هي كونها تتمنى أن يكون لديها طفل، وبالفعل بدأت في اتخاذ الإجراءات الرسمية تجاهه، لكنا فوجئت بوفاته وهو ما أصابها بالحزن الشديد.

وكتبت منة معبرة عن حزنها: "مش قادرة أوصف لكم حالتي حقيقي، ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها، جالها قلب إزاي ترمي ضناها؟ مهما كانت ظروفها، ابنها ضناها، إزاي في أمهات بالقذارة دي، بس يعلم ربنا إني كنت حخليه أحسن حد في الدنيا".

وأضافت: "مش الأم اللي بتخلف، الأم اللي بتربي، أنا بكتب البوست ده لأني فعلا موجوعة من قلبي، وكنت فرحانة إني حاخد الولد، بس ربنا مش رايد".

واختتمت منة فضالي قائلة: "ربنا يرحمك برحمته، وحسبي الله ونعمه الوكيل في الست دي، ربنا ينتقم منها أشد انتقام، دا إحنا الحيوان بيصعب علينا ما بالكم طفل ملوش أي ذنب غير إن واحدة معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري