السعودية.. نيابة النقابة والتفتيش على السجون تعيد طالبا جامعيا موقوفا إلى مقاعد الدراسة

أعادت نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية في السعودية، طالبا موقوفا لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد، وفق ما أفادت وكالة "واس".

وكشفت النيابة أن عودة الطالب الجامعي الموقوف جاءت بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي المنصرم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "نيابة الرقابة تلقت شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات".

وقامت نيابة الرقابة مباشرة ببحث الشكوى وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن "التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية".

يذكر أن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في المملكة تتم بشكل دوري للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية، وسلامة الأماكن التي يوجدون بها، وعن مدى تمكينهم من كافة ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظاما، ويتم فيها معالجة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء وفقا لاختصاصها النظامي في هذا الأمر.

المصدر: "واس"