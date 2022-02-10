مصر.. أول تعليق لمقدمة البرنامج المفبرك لمكالمة مجدي يعقوب المثيرة للجدل

علقت الإعلامية نوران محمود، مقدمة برنامج "الحياة أحلى" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم في مصر، على المكالمة المزيفة لأحد الأشخاص انتحل فيها صفة الجراح العالمي مجدي يعقوب.

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وأوضحت أن زميلها المذيع شريف عادل حرر محضرا، ضد شخص يدعى محمد جمال ويزعم أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب وينسق مع البرامج التلفزيونية لمداخلات الدكتور مجدي يعقوب، على حد قولها.

وأضافت نوران أن اتهامها بفبركة المداخلة أمر لا أساس له من الصحة، وليست مسؤولة عنه.

وأوضحت، أنها لم تعلم حقيقة الأمر إلا بعد انتشار مقاطع من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على المواقع الإخبارية، مشددة على أنها تحترم قرارات نقابة الإعلاميين وقناة الحدث اليوم، وتكن كل الاحترام والتقدير للدكتور مجدي يعقوب.

وأشارت مذيعة الحدث اليوم، إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنصات والمواقع التى تتناول القضية في سياق التشهير والإلقاء بالتهم قبل الانتهاء من التحقيقات الرسمية.‎

المصدر: القاهرة 24