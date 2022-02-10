حالته متأخرة.. أسرة الفنان المصري أحمد حلاوة تعلن إصابته بكورونا

أعلن نجل الفنان المصري أحمد حلاوة، إصابة والده بفيروس كورونا، طالبا الدعاء له.

وقال نجل الفنان أحمد حلاوة، في منشور على موقع "فيسبوك": الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل".

المصدر: تويتر

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة كانت حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

المصدر: RT