اعتقال رجل بتهمة اغتصاب امرأة على متن طائرة متجهة من الولايات المتحدة إلى لندن

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل، بعد أن قالت سيدة إنه اغتصبها على متن رحلة من مطار نيوارك في ولاية نيوجيرسي إلى لندن، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا على ذمة التحقيق.

وذكرت شرطة العاصمة في لندن إنه تم تنبيه الشرطة في مطار هيثرو إلى "حادث على متن رحلة قادمة" في الساعة 6:39 صباحا بالتوقيت المحلي في 31 يناير.

وقالت الشرطة، في بيان: "التقى الضباط بالطائرة لدى وصولها واعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 40 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. وأفرج عنه قيد التحقيق"، مبينة أن "صاحبة الشكوى البالغة من العمر 40 عاما تحظى بدعم ضباط مختصين والتحقيقات جارية".

وقال متحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" لشبكة CNN: "اتصل طاقمنا وأخطر السلطات المحلية بمجرد علمهم بهذه المزاعم. وسوف نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أي تحقيق".

وكانت صحيفة "ذا صن" قالت نقلا عن مصدر في الشرطة، إن الراكبين كانا جالسين في صفوف منفصلة في درجة رجال الأعمال، وإن المرأة بدت "حزينة للغاية" عندما أبلغت طاقم الطائرة بالهجوم المزعوم، مما دعا لإبلاغ شرطة لندن التي تعاملت مع الحادث.

المصدر: CNN