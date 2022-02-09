"معالج" يدق مسمارا في جبين امرأة باكستانية حامل كي تضع مولودا ذكرا

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها دقه "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكرا، على ما أفادت به مصادر طبية اليوم الأربعاء.

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وأوضح الطبيب حيدر خان؛ الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، لوكالة "فرانس برس" أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غربي باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيرا". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة لمسافة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة، وهو ما دفعها لسماع كلام المعالج واللجوء إليه، وذلك بعد تلقيها تهديدا من زوجها بأنه سيطلقها في حال لم يكن المولود ذكرا.

وفي البداية ادعت المرأة أمام الفريق الطبي أنها قامت بغرس المسمار بنفسها لتقول لاحقا إن المعالج هو من قام بذلك.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، وغالبا ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا؛ إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية راهنا إلى استجواب المرأة. وقال قائد شرطة بيشاور، عباس إحسان، للوكالة الفرنسية: "سنقبض على المشعوذ قريبا".

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام