بعد طلاقهما.. من هي برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية؟

أثارت قصة طلاق المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، من الفنانة برلنتي عامر، جدلا واسعا في مصر حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع.

إقرأ المزيد

وقع الطلاق بين سعد الصغير وبرلنتي عامر، بعد ما يقرب من عام من زواجهما، حيث تم الزواج الرسمي في فبراير الماضي عام 2021.

وكانت بداية قصة ظهور زواجهما للعلن عندما نشرت برلنتي عامر، مقطع فيديو، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يظهر تهنئة سعد الصغير لها بعيد ميلادها.

وتعد برلنتي عامر ممثلة ومطربة فنية، لها عدد من الأعمال المختلفة التي عرفها الجمهور من خلالها، وكانت تعتبر الزوجة الثانية للمطرب سعد الصغير.

ظهرت برلنتي عامر للمرة الأولى على الشاشة من خلال مسلسل نوايا برئية عام 2016، وقدمت عددا من الأعمال الدرامية منها "سقوط حر، هربانة منها، كلمة سر، رمضان كريم، حب عمري...".

شاركت برلنتي عامر، مع المطرب سعد الصغير في بطولة مسلسل ولاد إمبابة، وطرحت عددا من الكليبات المختلفة، أبرزهم كانت أغنية بالسلامة.

برلنتي عامر أم لطفلين، قبل زواجها من سعد الصغير، ودائمًا ما كانت تثير الجدل بإطلالاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد