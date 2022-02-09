مصر.. فنان كبير يرد على محمد رمضان بعد سخريته منه

وجه الفنان المصري الكبير محمد التاجي، رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد سخرية الأخير منه خلال الأيام الماضية في مقطع فيديو.

إقرأ المزيد

وقال الفنان محمد التاجي، إن رأيه في محمد رمضان يتمثل في أنه "يثير شفقته لأنه يكون العداوات، أكثر من السعي إلى محبة الناس"، موجهًا النصح له بالتركيز في الفن وفي عمله فقط.

ووجه الفنان محمد التاجي، رسالة إلى محمد رمضان، قائلًا: "أنا مسامحك يا رمضان.. والناس ردت لي حقي".

وترجع تفاصل الخلاف عندما تحدث الفنان الكبير محمد التاجي، عن أنه لا يفكر في مسألة الأجر تماما، ويرضى بما يحصل عليه في الأعمال الفنية التي يقدمها، وأن كل ما يشغل تفكيره هو أن يقدم عملًا هادفًا، وينال إعجاب الجمهور.

ونوه بأن الأجر الكبير الذي يحصل عليه بعض النجوم، ومنهم الفنان محمد رمضان هو مسألة أرزاق، قائلًا: "كل واحد بياخد رزقه اللي بعتهوله ربنا، مش هياخد أكتر منه، وهو ربنا يبارك له في رزقه، ويرزقنا كلنا".

وعلق الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنان الكبير محمد التاجي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخا لا يقدر بثمن، الفلوس مهمة، بس التاريخ أهم، ربنا يباركلك في صحتك وعمرك، ولو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى آخد دروس تاريخ على حسابي".

المصدر: "المصري اليوم"