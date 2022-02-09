مصر.. نشر صور حفل زفاف بيغ رامي من زوجته الثانية لأول مرة
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الصور الأولى لحفل زفاف بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي، المعروف بـ"بيغ رامي"، والتي تنشر لأول مرة رغم مرور عدة أشهر على زواجه الثاني.
وجاء توقيت إعلان شركة التصوير بجلسة الزفاف بعلم بيج رامي عقب تردد أنباء عن اقتراب قدوم نجله الأول من زوجته الثانية مي.
يذكر أن "بيغ رامي" ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والحاصل على بطولة مستر أولمبيا لمرتين على التوالي، أقام حفل زفافه العام الماضي وتعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي، التي رزق منها بـ 3 فتيات هن لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.
المصدر: القاهرة 24
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