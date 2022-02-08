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شاهد.. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة ويدخن الحشيش

مجتمع

شاهد.. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة ويدخن الحشيش
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أطلق الفنان المصري محمد رمضان، أغنيته الجديدة "باي باي ‏ثانوية"، والتي تقترب من مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

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ويجسد محمد رمضان في الأغنية دور طالب في المرحلة الثانوية يستعد لمذاكرة دروسه لكن يقاطعه صديقه ليعطي له سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش.

ويقول رمضان في أحد مقاطع أغنيته: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".

وتعد "باي باي ثانوية" هي ثاني أغاني محمد رمضان لعام 2022، بعد أن طرح الشهر الماضي أغنية "متعودة"، والتي استعان فيها بكلمة الفنان المصري، عادل إمام، الشهيرة من مسرحيته "شاهد ماشفش حاجة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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