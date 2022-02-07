بالفيديو.. طلقات مدفعية تكريما للملكة إليزابيث الثانية المتربعة على العرش منذ 70 عاما

تردد صدى دوي الطلقات المدفعية في لندن الاثنين احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، لتبدأ بذلك سنة من الاحتفالات لتكريم أطول الملوك حكما في بريطانيا.

وظهر اليوم الاثنين، أطلق جنود من الفرقة الملكية لخيالة المدفعية التي أسسها والد الملكة الملك جورج السادس، 41 طلقة في غرين بارك، قرب قصر باكنغهام في وسط لندن.

وبعد ساعة، أطلقت 62 طلقة مدفعية من برج لندن حيث يتم الاحتفاظ بجواهر التاج البريطاني بعناية شديدة.

وعادة ما تطلق 21 طلقة مدفعية أثناء التحيات الملكية أو الوطنية، وترفع إلى 41 إذا كانت ستطلق من متنزه أو دارة ملكية وتضاف إليها 21 طلقة إذا كانت ستطلق من نصب تذكاري في لندن.

ونظم هذا الحدث في اليوم التالي لاحتفال الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا التي أصبحت أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عاما من الحكم.

واحتفلت الملكة بيوم السادس من فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن هذا التاريخ يرمز إلى اعتلائها العرش عام 1952 حين كانت في سن 25 عاما، لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عاما.

وقال اللفتاننت كولونيل جيمس شو الذي يشرف على الأحداث الاحتفالية للجيش: "بالنسبة إليّ، هذا هو إطلاق اليوبيل البلاتيني، من هنا يبدأ كل شيء بالنسبة إلينا جميعا وبالنسبة إلى البلاد"، موضحا أنه "في 2 يونيو، ستنظم مسيرة عيد ميلاد الملكة، بمشاركة 1400 جندي، وفي 5 منه، سيقام موكب احتفالي ستشارك فيه القوات المسلحة أيضا".

المصدر: "أ ف ب"