مصر.. تفاصيل مثيرة حول مقتل نائب رئيس النادي اليوناني في القاهرة

كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثة نائب رئيس النادي اليوناني في القاهرة، مقتولا داخل شقته بأن المتسبب في الواقعة عامل دليفري حاول سرقته بعد ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

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وقالت التحقيقات الأولية إن تفاصيل الواقعة، بدأت بالعثور على جثة نائب رئيس النادي اليوناني، ويعمل مراسلا تليفزيونيا أيضا داخل شقته في مدينة الشيخ زايد، مطعونا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، وملقى على الأرض غارقا في دمائه.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن رجال الأمن كثفوا من جهودهم لمعرفة الجاني، حيث تبين بعد إجراء التحريات أن المتهم عامل في مطعم تعرف على المجني عليه منذ فترة، وتوطدت بينهما علاقة صداقة تبادلا خلالها أرقام الهواتف المحمولة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عامل توصيل طلبات في المطعم مارس الشذوذ مع المجني عليه، وبعد ذلك قتله لسرقته، حيث استولى على بعض المتعلقات من شقة المجني عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة، وكشف رجال المباحث، أن الجثة لنائب رئيس النادي اليوناني، ويعمل مراسلا للتليفزيون القبرصي مصابا بطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد، وتبين وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت التحريات أن عامل توصيل طلبات في مطعم وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعرف على المجني عليه قبل أسبوع، وأقام معه علاقة شذوذ، وفور انتهاء العلاقة اعتدى عليه بسكين لسرقته، حيث استولى على متعلقات من الشقة وفر هاربا.

وتوصلت التحريات إلى هوية المتهم ومكان هروبه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لسرقة القتيل، بعد ممارسة علاقة الشذوذ معه، وضبط بحوزته مبلغ مالي و3 هواتف محمولة اعترف بسرقتها عقب ارتكابه الجريمة.

المصدر: القاهرة 24