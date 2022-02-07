داعية مصري يعلق على وفاة مشجع بعد خسارة منتخب مصر

علق الداعية المصري مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على واقعة وفاة مواطن بورسعيدي، عقب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال.

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وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في شخص أو مشجع بورسعيدي اسمه الأستاذ خالد بيومي توفي بعد خسارة المنتخب من ساعات، وكان يعاني من مرض في القلب وممنوع عليه الانفعال والاضطراب، لكنه وهو يشاهد المباراة استعجل منيته بأن عرض نفسه للاضطراب والانفعال، وانفعل ومات ونقول الله يرحمه".

وأضاف عطية في فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا مريض قلب ومركب 4 دعامات، وأنا لو عندي مريض قلب أبعده عن الانفعالات وأجيبله لعب وشخاليل، وأبعده عن الانفعال، وأقوله لو أنا أخوك متشوفش المباراة".

وتابع: "مصر لم تحصل على كأس الأمم الإفريقية، لكنها حصلت عليه كثيرا من قبل، وهذه هي الأيام.. يوم لك ويوم عليك، وقد حصل عليه مسلمون أِخوة لنا".

واختتم عطية قائلا: "عقب المباراة وجه الرئيس السيسي كلمه للاعبين، وقال لهم: هنيئا لكم جدكم واجتهادكم، ولا لوم عليكم وقد أديتم ما عليكم، وتستحقون المكافأة والتقدير، يبقى علينا نقلب الصفحة".

ولفظ مواطن بورسعيدي يدعى خالد بيومي، ويعمل مهندسا مدنيا، مصرعه عقب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، وذلك في مباراة نهائي أمم إفريقيا.

المصدر: القاهرة 24