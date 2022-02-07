تفاصيل "كمين محكم" للإيقاع بأحد أباطرة المخدرات في مدينة مكناس المغربية

كشفت وسائل إعلام مغربية تفاصيل "كمين محكم" تمكن أفراد الشرطة القضائية بولاية مكناس بواسطته من الإيقاع بأحد "أباطرة" المخدرات.

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وأوضحت صحيفة "المساء" أن القضية دارت حول أحد أباطرة المخدرات، وأن الرجل كان يزود المروجين في مكناس والمدن المجاورة بمادة الحشيش، المعروفة محليا باسم "الشيرا"، لافتة إلى أن 300 مذكرة بحث صدرت بحقه، وأنه "ظل يتنقل بحذر بين مكناس والمدن المجاورة".

وأفيد في هذا السياق بأن "عناصر الشرطة قامت بوضع خطة مدروسة، حيث نصبت له كمينا، تم على إثره ربط الاتصال برقم هاتفه من طرف أحد عناصر الأمن، الذي انتحل صفة مروج للمخدرات ويرغب في اقتناء كمية من الشيرا من المعني قصد ترويجها، واتفقا على اللقاء بمدينة توجطات التابعة لإقليم الحاجب".

وحسب الخطة الأمنية، قام رجال الشرطة "بمراقبة زميلهم عن بعد إلى أن تم اللقاء بين الاثنين، فتم القيام بعملية هجوم على المشتبه به، الذي يوجد في عقده الخامس، والقبض عليه. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمواصلة التحقيق والبحث معه".

المصدر: هسبريس