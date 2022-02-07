مهاجر سوري محتفلا بمرور نحو 600 يوم على حصوله على جنسية كوريا الجنوبية: وُلدت من جديد!

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن مهاجرا سوريا، يدعى "را" كتب على حسابه في موقع التواصل الفوري " كاكاوتوك" يقول: " مرور 597 يوما منذ الحصول على الجنسية الكورية".

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وأفيد بأن "را" كان قد وصل إلى كوريا الجنوبية هربا من الحرب الأهلية في وطنه سوريا في عام 2012 عندما تم سن قانون اللاجئين.

وتقدم هذا اللاجئ السوري "بطلب الحصول على اللجوء في جزيرة جيجو، وحصل على الإقامة الإنسانية. وتقدم بطلب التجنس بالجنسية الكورية ونجح في الحصول على الجنسية الكورية في عام 2019".

وذُكر في هذا السياق أن المهاجر السوري والذي غير اسمه إلى "را يون-أو" يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لإقامته في كوريا الجنوبية، في مركز ناومي لرعاية المهاجرين في جيجو.

وقال "را" بهذه المناسبة: "منذ أن جئت إلى كوريا الجنوبية، لم أحصل على اسم جديد وجنسية جديدة فحسب، بل تغيرت أفكاري أيضا كثيرا، يبدو الأمر وكأنني ولدت من جديد".

وأشار المهاجر السوري إلى إنه "نسي أنه كان أجنبيا يوما ما، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية الكورية، لأنه أراد أن يصبح كوريا حقيقيا"، لافتا إلى أنه بالنظر إلى أن "معظم اللاجئين استقروا في جيجو دون أي مشاكل كبيرة، فيبدو أن الخوف منهم لدى السكان المحليين قد اختفى أيضا".

وعزا "را" السبب في ذلك إلى أن "السكان المحليين أدركوا أن اللاجئين هم أشخاص عاديون مثلهم أثناء لقائهم والتعامل معهم مباشرة".

ورصدت وكالة أنباء "يونهاب" أن عدد اللاجئين الذين استقروا في كوريا الجنوبية يتزايد باطراد بعد أن "تم سن قانون اللاجئين قبل 10 سنوات، في 10 فبراير 2012"، مشيرة إلى أن قانون اللاجئين الذي أدخلته كوريا الجنوبية لأول مرة في آسيا، يتضمن "دعم سبل كسب العيش لطالبي اللجوء، ويضمن المستوى الدولي في معاملة اللاجئين".

المصدر: يونهاب