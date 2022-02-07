مناشدة العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لإنقاذ سائق من رعاياه في مالي

ناشد مساعد سائق شاحنة لنقل البضائع كانت قد تعرضت لحادث في مالي، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التدخل لإنقاذ حياة السائق الذي أصيب بكسر في العنق والعمود الفقري.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن عبد الجليل العرعور، وهو مساعد مرافق لعبد العزيز المحمودي، السائق الذي أصيب في وقت سابق من الشهر الجاري في مالي، بجروح بليغة، نقلت مناشدته للملك محمد السادس وسلطات بلاده "التدخل لإخضاع المصاب للعلاج والكشوفات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة"، معربا عن الأمل "في صاحب الجلالة الملك محمد السادس .. لإنقاذ هذا الشاب الذي تلخص وضعيته حالة ومعاناة السائق المهني في دول إفريقيا جنوب الصحراء".

وروى مساعد السائق المصاب في تصريح صحفي أن "الرحلة كانت عادية، كنت أقود الشاحنة فيما عبد العزيز المحمودي كان نائما على سرير المقصورة قبل أن تتقدم نحونا شاحنة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس وتصطدم بنا، فارتمى عبد العزيز خارج الشاحنة نتيجة قوة الاصطدام".

وتابع في سرد وقائع الحادث المروري بقوله: "نقلناه إلى أحد المستشفيات، غير أنه مكث به لأيام بعد الحادثة دون أي تدخل طبي، وجرى نقله بعد ذلك إلى المستشفى العسكري حيث تمت مطالبتنا بمبلغ مالي يتجاوز 15 مليون سنتيم، ناهيك عن تكاليف الأدوية التي تتجاوز 8 آلاف درهم يوميا، هذا مع رفض منحنا تقريرا طبيا عن حالته".

وكان شقيق السائق المصاب، ويدعى عبد الرحمن المحمودي، قد ناشد هو الآخر الجهات المختصة "التدخل لإنقاذ حياة أخيه عبد العزيز بتوفير العلاج الضروري له هناك في مالي أو نقله إلى المغرب"، مضيفا في هذا السياق "لم نستطع تحمل هذا الانتظار، فالبعد وحالته الحرجة يجعلانا نعيش العذاب كل يوم، نناشد الملك ووزير الخارجية إنقاذ حياة أخي عبد العزيز".

المصدر: هسبريس