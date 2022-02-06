مصر.. إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات لابتزازهم طفلة ودفعها للانتحار

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، لاتهامهم بتهديد طفلة عبر نشر صور خادشة لها ما دفعها للانتحار.

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها أمرت السبت "بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورا خادشة منسوبة للأولى واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

وأفادت النيابة بأن التحقيقات وشهادات الشهود توصلت إلى "نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأن ابنتي الأخيرة تحصلتا من اثنين متهمين آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة (..) ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها".

وللمرة الثانية في أقل من شهر، تحيل النيابة على محكمة الجنايات قضية فتاة تقرر أن تنهي حياتها بسبب تعرضها للابتزاز، ففي 18 يناير أحالت النيابة عددا من الموقوفين بمحافظة الغربية في دلتا النيل، إلى محكمة الجنايات بتهم "الاتجار بالبشر" و"تهديد مجني عليها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة".

المصدر: "أ ف ب"