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هل كان هناك لاجئون أوروبيون في المملكة العربية السعودية؟

مجتمع

هل كان هناك لاجئون أوروبيون في المملكة العربية السعودية؟
Globallookpress
العلم السعودي
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في منشور "قصة صور"، كشفت "دار الملك عبد العزيز" المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة والجزيرة العربية والعالم العربي، قصة أوروبيين عاشوا بـ"مخيمات لاجئين" بالمملكة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت "دار الملك عبد العزيز" تفاصيل لجوء العديد من الأوروبيين إلى المملكة، وأوضحت قائلة: "لجأت إلى المملكة العربية السعودية عام 1360هجري/ 1941 ميلادي، مجموعة من البحارة والمحاربين الإيطاليين والألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية، فأقامت حكومة المملكة مخيمين لهم..أحدهما للإيطاليين في جزيرتين في البحر الأحمر، والآخر في مستشفى جدة، ينعمون فيهما بحقوق الإنسان الكاملة والمعاملة الحسنة".

وتابعت: "حين زار مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعسكرين، رفع خطاب شكر لوزارة الشؤون الخارجية السعودية يشيد فيه بالتسهيلات المقدمة للاجئين، بالرغم من صعوبة الظروف".

المصدر: RT

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