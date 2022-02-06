الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان يتحدث عن خطوات العائلة في تحرير الطفل فواز قطيفان ويحذر (فيديو)

أعلن الفنان السوري، عبد الحكيم قطيفان، أن عائلته (قطيفان) قررت جمع نحو 140 ألف دولار لتقديمها فدية لخاطفي الطفل السوري فواز قطيفان.

وبعد ضجة كبيرة أثارتها قضية اختطاف قريبه الطفل، فواز قطيفان، وانتشار مقطع فيديو "مؤلم" لعملية تعذيب الطفل، حيث يطلب الخاطفون لقاء إطلاق سراحه فدية قدرها 500 مليون ليرة (نحو 140 ألف دولار)، قال عبد الحكيم قطيفان في مقطع فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك" إنه "يشكر كل المحبة والعطاء في إبداء الرغبة بالمساعدة للإفراج عن الطفل البريء من "الوحوش الآدمية"، ويشكر كل السوريين في البلاد والمتضامنين من جميع الدول، الذين تواصلوا من أجل المساعدة"، موضحا أنهم "كعائلة قطيفان قرروا تجميع مبلغ الفدية، على أمل الإفراج عن الطفل المختطف".

وأضاف: "هذه المحنة أثبتت أن السوريين أصحاب عطاء ونخوة وشهامة..نحن لم نطلب من أي جمعية أو غيرها بجمع مبلغ باسمها..وعندما نعجز سنخبركم بأننا محتاجين..شكرا لجميع الذين تحمسوا وقدموا مساعدتهم"، محذرا من ألا يكون حادث الطفل المخطوف ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو إلى يد من ستصل، وأنه في حال قام أحد بذلك من باب المحبة، فعليه ألا يتصرف بالأموال حتى تطلب عائلة الطفل المختطف منه ذلك.

وعبر الفنان السوري عن امتنانه الكبير وشكره لجميع الذين وقفوا بجانبهم وتضامنوا معهم.

ولا تزال قضية الطفل السوري المختطف بمحافظة درعا السورية، فواز القطيفان، تتصدرمواقع التواصل الاجتماعي، وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه بعد نشرهم فيديو يظهر التعذيب الوحشي له ومطالبتهم لذويه بدفع فدية مادية لهم مقابل اطلاق سراحه.

وتناقل النشطاء، وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

وقضية الطفل السوري المختطف مضى عليها أكثر من 3 أشهر، إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

المصدر: RT