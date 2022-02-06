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الفنانة برلنتي عامر تعلن انفصالها نهائيا عن الفنان سعد الصغير

مجتمع

الفنانة برلنتي عامر تعلن انفصالها نهائيا عن الفنان سعد الصغير
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أعلنت الفنانة المصرية، برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان المصري، سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه، بعد قصة حب جمعتهما وزواجهما استمرت لمدة عام.

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وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت برلنتي عامر: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير..تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".

الفنانة برلنتي عامر تعلن انفصالها نهائيا عن الفنان سعد الصغير
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وبحسب موقع "القاهرة 24"، فقد  جمعت سعد الصغير وبرلنتي عامر علاقة حب، منذ 3 سنوات، ومنذ اليوم الأول طلب سعد الصغير من برلنتي الزواج، وكانت الأخيرة تفكر خلال السنوات الماضية، حتى تزوجا في شهر فبراير من العام الماضي، بعد فترة طويلة من الخطوبة استغرقت ما يقرب من عام.

المصدر: "القاهرة 24"

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