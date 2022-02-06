استطلاع رأي يكشف انقسام المصريين حول وجود "التوك توك" في الشارع وقرار الحكومة بمنع استيراده

كشف استطلاع حكومي، عن رأي المجتمع المصري حول وجود مركبة "التوك توك" في الشارع المصري، وعن رأيه حول قرار الحكومة بمنع استيراد هذا النوع من المركبات وقطع غيارها.

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وفي تقرير صادر عنه، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في النصف الثاني من شهر يناير 2022، هاتفيا، عبر عينة تضم مواطنين أكبر من عمر 18 عاما، أظهرت أن "42% من المصريين ضد وجود التوك توك في الشارع المصري، وأن نحو 45% من المصريين يؤيدون وجود التوك توك، بينهم نحو 36.7% يؤيدون وجوده دون شرط، و8.3% يؤيدون وجوده في الشارع المصري بشروط، في حين أن قرابة 13% من المصريين والمصريات المستطلع رأيهم لم يحددوا موقفهم، سواء مع أو ضد، وجود التوك توك في الشارع المصري".

وعن نسبة المؤيدين والرافضين لقرار الحكومة بمنع استيراد "التوك توك" وقطع غياره، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن أغلبية المجتمع المصري يؤيدون قرار الحكومة بمنع استيراد "التوك توك"، وقطع غياره، إذ أنه وفقا للاستطلاع، فإن نحو 49.4% من المصريين مع القرار، بينما 28.3% ضده، و22.3% من المستطلع رأيهم "لم يحددوا خيارهم".

المصدر: "الوطن"