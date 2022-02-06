مقطع فيديو لفاشينيستا سعودية يثير جدلا عقب استعراضها لسيارة فاخرة اشترتها لابنتها ذات العامين

أثار مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية، ملكة كابلي، جدلا كبيرا بين المتابعين، وذلك عقب شرائها سيارة فاخرة لابنتها "قمر" التي تبلغ من العمر عامين.

حيث نشرت فيديو قصير عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ حسابها الرسمي في منصة تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه وهي توثق حجم وسعة السيارة العائلية الجديدة التي اشترتها لطفلتها.

وقالت الفاشينيستا السعودية في المقطع وهي تستعرض هدية ابنتها: "سيارة قموري وصلت، تتساءلون ليش سيارة قموري كبيرة، لأنو السيارة تستوعب الخروجات والشنط وغيرها، وبتنفع وأنا بوديها الحضانة ومشاوير ثانية".

وأضاف كابلي: "بكرا رح تكون كل السيارة مانيكير وألعاب بس فداها".

وأشارت إلى أن ابنتها لها كثير من الأغراض وستقوم بقضاء ما تريد في تلك السيارة لأنها عائلية وتكفي لجميع الأغراض.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مستفزا خاصة وأن الطفلة لاتحتاج لسيارة، إذ أنها من الطبيعي في هذا العمر أن ترافق والدتها، وقال أحد المعلقين: "عوائل كبيرة ماعندها سيارة وذي النتفة عندها ناس بطرانة"، فيمال قال آخرون "إنها حرية شخصية، وهو مالها الخاص، ومن حقها التصرف به".

وعلق البعض أن الأطفال لايعرفون قيمة مثل هذه الهدايا، وأن لعبة صغيرة كفيلة بإسعادهم، لكن كابلي حسب تعبيرهم اختارت أن تكون محط حديث الجمهور بهذه الهدية.

المصدر: إنستغرام+فوشيا