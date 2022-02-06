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فنان سعودي شهير يعلن ترك علاج الاكتئاب (فيديو)

مجتمع

فنان سعودي شهير يعلن ترك علاج الاكتئاب (فيديو)
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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كشف الفنان السعودي، رابح صقر، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما أعلن في وقت سابق أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.

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فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد
فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر رابح صقر مقطع فيديو وهو يمارس الرياضة، وقال مضيفا: "حبايبي الله يسعدكم..أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واجد تغمروني بحبكم..أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب..طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم..أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، وأحبكم".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان السعودي كان قد عانى خلال الفترة الماضية من أزمة صحية إذ خضع لعمليتي قسطرة في القلب، الأخيرة كانت يوم الخميس 9 ديسمبر الماضي، والأولى كانت قبلها بأيام قليلة، وتحديدا كانت في الثاني من الشهر ذاته.

المصدر: RT

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