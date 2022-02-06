فنان سعودي شهير يعلن ترك علاج الاكتئاب (فيديو)
كشف الفنان السعودي، رابح صقر، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما أعلن في وقت سابق أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.
وعلى حسابه في "تويتر"، نشر رابح صقر مقطع فيديو وهو يمارس الرياضة، وقال مضيفا: "حبايبي الله يسعدكم..أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واجد تغمروني بحبكم..أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب..طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم..أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، وأحبكم".
حبايبي الله يسعدكم انا اقوى واكبر فيكم يااحلى جمهور 🙏❤️— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 5, 2022
واااااجد تغمروني بحبكم انا الان
في وضع صحي احسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب
طلعتوني من جو الكآبه الله يسعدكم ،، اهم شئ الناس السلبيه تبعد عني وعنكم🤲🏻
وااااااااجد أحبكم🙏❤️🙏
تجدر الإشارة إلى أن الفنان السعودي كان قد عانى خلال الفترة الماضية من أزمة صحية إذ خضع لعمليتي قسطرة في القلب، الأخيرة كانت يوم الخميس 9 ديسمبر الماضي، والأولى كانت قبلها بأيام قليلة، وتحديدا كانت في الثاني من الشهر ذاته.
المصدر: RT
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