قبلة "دعم" ووصلة "رومانسية" بين الفنانة أحلام وزوجها بعد حفل "لقاء القمة" في السعودية (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو "رومانسي" يظهر تضامن رجل الأعمال، مبارك الهاجري، مع زوجته الفنانة أحلام، بعد حفل "لقاء القمة" في السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أحلام، مع زوجها مبارك الهاجري، حيث أن الأخير حرص على البقاء معها، خلال حفل "لقاء القمة" الذي شاركت في إحيائه مع الفنانة نوال الكويتية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي مقطع الفيديو، ظهرت أحلام مع زوجها بشكل رومانسي، حيث قام باحتضانها وقبل رأسها وقدم لها التهنئة على نجاح الحفل، في حين أنها حرصت على تقبيل يده، وسألته عن رأيه في الحفل وعما إذا كان فخورا بها، ليجيب مبارك الهاجري بالقول: "طبعا.. وألف مبروك على نجاح الحفل كالعادة".

المصدر: "هي"