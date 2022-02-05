نقيب المهن التمثيلية المصرية مهاجما مكاتب "الكاستينغ": أعرف أشياء تحدث ببعض المكاتب أخجل أن أذكرها

هاجم نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، مكاتب "الكاستينغ" (تجارب الأداء - اختيار الممثلين)، لافتا إلى أنه "يعرف أشياء تحدث في بعض هذه المكاتب يخجل من ذكرها".

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وخلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، قال أشرف زكي: "احنا في كارثة ومشكلة كبيرة، ومكاتب الكاستينغ مفيش رقيب عليها وغير مسجلة وغير مصرح بها، وبتعمل أي حاجة، وأنا أعرف أشياء تحدث في بعض مكاتب الكاستينغ أخجل أذكرها".

وأوضح زكي قائلا: "هناك فتيات رفعوا قضايا تحرش على مكاتب الكاستينغ..عندما طالبنا بحصول هذه المكاتب على رخصة من النقابة في القانون الخاص بنا لتدفع الضرائب، لم توافق، وما يحدث الآن هو أن هذه المكاتب تفتح ورشة للتمثيل وتستعين بكوادر خارج النقابة، بينما يحصل أبناء النقابة على الفتات"، مؤكدا أن "دور النقابة ليس تشغيل الفنانين، مثلها مثل باقي النقابات، ولكن الدفاع عن المهنة وإتاحة فرص العمل، بمعنى أن هناك ضوابط إذا جرى تحقيقها يجدها الشباب".

وتابع النقيب: "شكوتي من الكثير من شركات الإنتاج، سواء المنتجين المنفذين أو بعض المخرجين أو بعض المنتجين، وعارف إن السوق مبقناش نقدم فيه حجم أعمال كبير تحديدا في رمضان، بس بدأنا نوزع على باقي السنة".

واستطرد: "أعاني من العدد المتزايد من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما أن فرص العمل لم تعد كثيرة، في الماضي، كنا ننتج 72 مسلسلا في 2011، بينما في رمضان الماضي لم نصل إلى 15 مسلسلا"، موضحا أنه "من بين المشكلات التي تواجه النقابة، هي الاستعانة بعناصر غير نقابية، فضلا عن تكرار الوجه الذي يعتبر على رأس المشكلات التي يعاني منها الوسط الفني، وبالتالي يصعب إعطاء فرصة للوجوه الجديدة".

وأكمل: "الشاب اللي هيفتح بيت هيعيش إزاي؟ لا عنده مرتب شهري ولا عنده شغل".

المصدر: "الوطن"