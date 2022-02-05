مصر.."الجبنة" تتسبب بمشاجرة بين شخصين أجنبين وصاحب محل مصري في عين شمس

كشفت تحريات الأمن المصري عن تفاصيل وسبب "مشاجرة الأجانب" التي وقعت في سوق شعبية بمنطقة عين شمس، مساء الخميس الماضي.

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وأوضخت التحريات أن الأجنبيين، هالسى. غ (33 عاما) وصديقه، أنادارا. ف (30 عاما)، كانا قد توجها لشراء احتياجاتهما من محل جبن بالشارع، وطلبا نوعا من الجبن، فأعطاهما البائع نوعا آخر، وعندما انصرفا، اكتشفا أن نوع الجبن الذي اشترياه ليس هو المطلوب فعادا للبائع، ودخلا في مشادة كلامية معه، تطورت إلى مشاجرة بسبب اختلاف اللهجة واللغة، وعدم معرفتهما بمعاني الكلمات، وأدت المشاجرة إلى حدوث حالة من الجلبة والتجمهر في السوق الشعبية.

وتبين من خلال التحريات أن الأجنبيين أسقطا عددا من المنتجات في الشارع خلال التدافع، ما دفع البائع إلى الاعتداء عليهما، ثم استعان بجيرانه في الشارع، ونشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة الأجنبيين، وأحد الأهالي.

وتبلغ قسم شرطة عين شمس بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، حيث انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من تحديد طرفي المشاجرة، وهما "أجنبيان يحملان جنسية إحدى الدول، مصابان بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان مكون من 6 أشخاص، بحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض".

وقبضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

المصدر: "الوطن"