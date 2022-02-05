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الفائز بمهرجان "الملك عبد العزيز" يكشف عن حواره مع الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

مجتمع

الفائز بمهرجان
السعودية الرياضية
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كشف الكويتي عبد الله الدبوس، الفائز بجائزة "الشداد" بمهرجان "الملك عبد العزيز" للإبل 6، بالسعودية، عن الحوار الذي دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء تسليمه الكأس.

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وفي مقطع فيدو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، قال عبد الله الدبوس: "طلبت منه طلبا صغيرا، وقلي تم..قلت له أبيك تحب راس والدك (تقبل رأس الملك سلمان بن عبد العزيز)".

وتابع: "لأن العادة الملك سلمان يكون موجود، لكن بسبب أوضاع كورونا لم يحضر، فطلبت منه (من ولي العهد) هذا الطلب، وتمم لي إياه".

المصدر: RT

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