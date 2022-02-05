الفائز بمهرجان "الملك عبد العزيز" يكشف عن حواره مع الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

كشف الكويتي عبد الله الدبوس، الفائز بجائزة "الشداد" بمهرجان "الملك عبد العزيز" للإبل 6، بالسعودية، عن الحوار الذي دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء تسليمه الكأس.

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وفي مقطع فيدو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، قال عبد الله الدبوس: "طلبت منه طلبا صغيرا، وقلي تم..قلت له أبيك تحب راس والدك (تقبل رأس الملك سلمان بن عبد العزيز)".

وتابع: "لأن العادة الملك سلمان يكون موجود، لكن بسبب أوضاع كورونا لم يحضر، فطلبت منه (من ولي العهد) هذا الطلب، وتمم لي إياه".

هذا كان طلب عبدالله الدبوس لسمو سيدي ولي العهد 🇸🇦 pic.twitter.com/kIbmKQcpBz — فهد الصيعري (@F_alsaiary) February 3, 2022

فيديو | بعد فوزهم بـ الشداد.. #دبوس_الدبوس لـ #الراصد: هناك بعض النشاز في المسابقة وبعد انتهاء النسخة لم يعد لهم وجود.. وهذا طلب ابني عبدالله من #ولي_العهد أثناء التكريم pic.twitter.com/lwWs31BY68 — الراصد (@alraasd) February 2, 2022

المصدر: RT