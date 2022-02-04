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مصر.. الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو مثيرا للجدل

مجتمع

مصر.. الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو مثيرا للجدل
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أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا بعد نشرها مقطع فيديو يظهر تغير ملامح وجهها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أن الفنانة المصرية استخدمت برنامجا لتغيير ملامح وجهها بعدما سبب صدمة كبيرة للمتابعين اعتقدوا أنها أجرت عمليات تجميل.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد كشفت عن إصابة الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وتخضع حاليا للعزل المنزلي.

وتأتي إصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة أيام بعيد ميلادها في أحد الأماكن العامة برفقة أصدقائها وزوجها احمد العوضي.

المصدر: "صدى البلد"

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