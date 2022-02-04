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مصر.. دعوى قضائية ضد فنانة مصرية لتسديد 33 مليون جنيه

مجتمع

مصر.. دعوى قضائية ضد فنانة مصرية لتسديد 33 مليون جنيه
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كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر عن دعوى قضائية مرفوعة ضدها بسبب مشاركتها في عملين خلال عام واحد.

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وعبر حسابها على Twitter، تفاعلت آيتن عامر مع تعليق لأحد معجبيها وهو يطالب بجمع تبرعات لسداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها لترد بأنها مطالبة بتعويض قدره 33 مليون جنيه من قبل الشركة المنتجة لمسلسل "كوفيد 25" نظرا لأنها شاركت في عمل غيره بنفس العام.

وقالت آيتن عامر: "أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة و طالبين منى تعويض 33 مليون جنية ، شايلاكوا للكبيرة".

وكتبت أيتن: "القضية دى ملهاش علاقة بالضرايب انا معنديش اى مشاكل معاهم و موقفى سليم جدا الحمد لله قصة التعويض بقا دى تخص عمل اشتغلت فيه و باذن الله حقى هيرجع بالقانون".

المصدر: RT

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