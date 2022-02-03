شاهد.. جدل واسع في مصر بعد إيقاف إمام مسجد بسبب فيديو داخل مسجد خلال مباراة منتخب مصر

أثير جدل واسع في مصر على مدار الأيام القليلة الماضية بعد قرار وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بوقف إمام مسجد وخطيب بمديرية أوقاف مطروح، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

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وكان إمام المسجد بث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلو المسجد تماماً من المصلين يوم الأربعاء 26 يناير، وقت بث مباراة منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار ضمن مبارات الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الفريقية. معرباً عن حزنه لذلك.

وقال الشيخ: "كما ترون المسجد خال، وكما تعلمون، تبث الآن مباراة للمنتخب المصري لكرة القدم، سأخرج معكم إلى الطريق حتى تروا الفرق الشاسع، وتعلموا أسباب ما نحن فيه من خذلان وفساد، وليعلم الناس سبب ما نحن فيه من فتن ومحن وبلايا".

وتسبب قرار وزير الأوقاف المصري في حالة كبيرة من الجدل بين المصريين، حيث رفض العديد من المواطنين القرار بوقف الشيخ المصري، مؤكدين أن ما فعله يتماشى مع واجبه في الدفاع عن الصلاة والدين الإسلامي.

من جانبه، انتقد الإعلامي ابراهيم عيسى، واقعة التصوير، قائلاً: "تصوير إمام مسجد مطروح المسجد خالياً من المصلين تصرفاً فظا يتعارض مع لين الدعوة للدين الإسلامي، ولو كان إمام المسجد يملك سلطة لطارد المصلين بالكرباج".

المصدر: وسائل إعلام مصرية