 
مباشر

فنانة كويتية ترد على ظهورها في فيديو راقص مثير للجدل مع محمد رمضان

مجتمع

فنانة كويتية ترد على ظهورها في فيديو راقص مثير للجدل مع محمد رمضان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbcm

ردت الفنانة الكويتية شوق الهادي، على موجة الانتقادات عقب فترة طويلة تعرضت فيها للهجوم اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو راقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

إقرأ المزيد
فيديو.. رقصة مثيرة لمحمد رمضان مع فاشينيستا كويتية (فيديو)
فيديو.. رقصة مثيرة لمحمد رمضان مع فاشينيستا كويتية (فيديو)

وقالت تعليقا على اللقطات المصورة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان، في أحد المناسبات، خلال لقاء الثنائي في دبي، قائلة: "لو كان في رد أو تبرير كنت قولته من وقتها"، مؤكدة: "أنا شخص بعمل اللي بحبه، واللي عاوزاه".

وعقبت شوق الهادي بأنها لم ترَ أي شيء خطأ في تلك الصورة، لكن كل شخص يفعل ما يريد ويفكر كما يرغب، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نيات كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.

المصدر: موقع "هن"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا