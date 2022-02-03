فنانة كويتية ترد على ظهورها في فيديو راقص مثير للجدل مع محمد رمضان
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ردت الفنانة الكويتية شوق الهادي، على موجة الانتقادات عقب فترة طويلة تعرضت فيها للهجوم اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو راقص مع الفنان المصري محمد رمضان.
وقالت تعليقا على اللقطات المصورة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان، في أحد المناسبات، خلال لقاء الثنائي في دبي، قائلة: "لو كان في رد أو تبرير كنت قولته من وقتها"، مؤكدة: "أنا شخص بعمل اللي بحبه، واللي عاوزاه".
وعقبت شوق الهادي بأنها لم ترَ أي شيء خطأ في تلك الصورة، لكن كل شخص يفعل ما يريد ويفكر كما يرغب، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نيات كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.
المصدر: موقع "هن"
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