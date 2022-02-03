مصر.. شريف عامر يعلق على علاقته بقضية المحلل الشرعي المتزوج من 33 سيدة

علق الإعلامي المصري شريف عامر، على بيان النيابة العامة، الذي صدر الثلاثاء، والخاص بقضية "المحلل الشرعي"، لافتًا إلى أنه لم يتقدم بأي إجراء قانوني حتى هذه اللحظة.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن البرنامج أو الفضائية التابع لها البرنامج لم يتقدما بأي بلاغات خاصة بالمدعي محمد الملاح، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأن يتم اتهامه بـ"الفبركة" أثناء التصريحات بأي برنامج يعمل به.

واستكمل، أن مهنة المذيع خاصة بالرأي العام، لذلك قرر عدم الحديث في الأمر بعد اتهامه لهم بتلقينه التصريحات، متابعا: "بقالي 30 سنة شغال في الشغلانة دي، وفي يوم هعتزلها، والموضوع بدأ مهنيًا، وانتهى بشكل مهني وقانوني".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن قرارها بحبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

المصدر: الشروق