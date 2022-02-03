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نشطاء يتداولون فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد مساجد عمان

مجتمع

نشطاء يتداولون فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد مساجد عمان
أرشيف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يصلي منفردا داخل ساحة المسجد، وعند سجوده لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: وكالات

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