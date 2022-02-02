مصر.. الحكم على معلمة بالسجن أدينت "بالتنمر" على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قضت محكمة مصرية بحبس معلمة مدة سنة بعد إدانتها "بالتنمر" على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قضت بحبس والدته 6 أشهر بتهمة السب والقذف.

إقرأ المزيد

وقضت محكمة جنح شبرا المنعقدة في العباسي، بحبس المعلمة سنة وكفالة ألف جنيه، كما قضت بالحبس 6 أشهر لوالدة الطفل بتهمة السب والقذف وكفالة ألف جنيه، حسبما ذكرت "اليوم السابع".

وإثر حادثة جرت منذ عدة أسابيع إحدى مدارس منطقة شبرا، اتهمت المعلمة بالاعتداء على الطفل وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة "بعبارات غير لائقة والسخرية منه أمام زملائه أثناء انعقاد حصة دراسية بعدما طلب الطالب الجلوس بأحد المقاعد الأمامية بالصف".

وحسب الصحيفة فإن المعلمة رفضت الطلب، وعنّفت الطفل أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.

وقد أحالت جهات التحقيق المعلمة إلى المحاكمة الجنائية بعد أن قدم والد الطفل بلاغا بالواقعة.

المصدر: "اليوم السابع"