مصر.. الفنان هاني رمزي يعلق على صورة سيدة تشبهه

علق الفنان المصري هاني رمزي على تداول صورة لسيدة استضيفت في أحد البرامج الفنية، تشبهه في شخصية نسوية لعب دورها في فيلمه الشهير "السيد أبو العربي وصل".

Stop sending me this shit pic.twitter.com/CMXeuv5XEi — Hany Ramzy (@HanyRamzy) February 1, 2022

وطالب هاني رمزي متابعيه وزملاءه بعدم إرسال صورة الضيفة له، وكتب على تويتر: "رجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع صورة السيدة التي تشبه هاني رمزي.

يذكر أن فيلم "السيد أبو العربي وصل" إنتاج 2005، وأخرجه محسن أحمد، تأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وعبد الله مشرف ووحيد سيف.

المصدر: المصري اليوم