مصر.. المحكمة تبتّ في دعوى الكاتبة هيام سليم ضد رامز جلال

ردّ القضاء المصري دعوى مقامة ضد الفنان رامز جلال وشركتي "إم بي سي" مصر و"إي بروديوسر" من الكاتبة هيام سليم، تتهمه فيها "بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني".

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وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وسجلت فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث بدأت في وقت سابق العمل على الفكرة المكتوبة، انتهاء إلى تسجيلها في الشهر العقاري برقم 2543، وبتاريخ 29 مايو 2016 قبل تصوير البرنامج بما يُقارب السنة، تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز، ومدير أعماله، ومدير البرنامج، ولكنهم اعتدوا على الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفيًا.

وتعد تلك الدعوى، هي الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض دعوى الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج رامز الرمضاني.

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة إم بي سي مصر وشركة إي بروديوسر من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية.

من جانب آخر، أجَّلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، نظر دعوى جديدة مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 16 فبراير الجاري.

المصدر: القاهرة 24