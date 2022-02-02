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المغرب.. كشف أولى الخيوط في جريمة قتل قاصر كانت جثته مطمورة فوق سطح

مجتمع

المغرب.. كشف أولى الخيوط في جريمة قتل قاصر كانت جثته مطمورة فوق سطح
Globallookpress
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فتحت الشرطة القضائية في المغرب تحقيقا في جريمة قتل قاصر (16 عاما) يشتبه بأن صديقه الشاب (18 عاما) ارتكبها خلال تعاطيهما المخدرات.  

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وتشتبه الشرطة بأن الشاب متورط في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، وذلك بعد إجراءات معاينة جثة القاصر التي عثر عليها في مدينة أسفي، مطمورة في سطح منزل المشتبه فيه الذي كان يرتبط مع الضحية بعلاقة صداقة قوية.

وبدأت الشرطة القضائية في الأمن الإقليمي في المدينة، منذ فجر اليوم الأربعاء بحثا قضائيا لتحديد ملابسات ودوافع ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشاب.

وأظهرت الأبحاث والتحريات تورط المشتبه فيه في خنق الضحية عندما تناولا كمية من المخدرات، لأسباب تعكف الأبحاث القضائية على تحديدها والكشف عنها.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

المصدر: "هسبريس"

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