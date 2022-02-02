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مصر.. قرار من النيابة بعد انتحار فتاة بسبب نشر صورها على مواقع إباحية

مجتمع

مصر.. قرار من النيابة بعد انتحار فتاة بسبب نشر صورها على مواقع إباحية
Globallookpress
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قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين الـ5 في قضية ابتزاز الطفلة هايدي شحتة، ودفعها للانتحار إثر نشر صورها على مواقع إباحية.

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وألقت الشرطة القبض على أم المتهمة وشقيقتها الصغرى وشابين آخرين، لتورطهم في ابتزاز الفتاة هايدي، وجرى حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، قد استقبل الطفلة هايدي شحته 14 عاما "طالبة" مقيمة بكفر الحاج علي دائرة مركز أولاد صقر مصابة بالتسمم، وفارقت الحياه فور وصولها.

وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الوفاة تناول الطالبة "حبة فوسفيد الألمينيوم" المحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.

تبين من تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بعد انتشار صور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي لم تتحمله الفتاة ما دفعها للتخلص من حياتها مستخدمة حبة الغلال السامة.

المصدر: مصراوي

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