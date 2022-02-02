مصر.. سيدة تبتز شقيقها وتنشر صورا خادشة لابنته على مواقع التواصل

قامت سيدة مصرية بنشر صور خادشة لابنة شقيقها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد التقطتها لها عندما كانت الأخيرة تغير ثيابها، وذلك بهدف ابتزازه طمعا بالميراث.

وقساوة شقيقته جعلت شاب من محافظة المنوفية يستغيث من بطش شقيقته الوحيدة وزوجها، وقال والد الفتاة الضحية إن: "شقيقته جاءت للعيش في منزله لفترة، خلالها ادعت أنها على خلاف مع زوجها وأنهما انفصلا بشكل رسمي وتزوجا مرة أخرى لكن زواجا عرفيا"، مشيرا إلى أن ذلك من أجل أن يصرف لها معاش والدتها كما جاءت للعيش معه فجأة، ثم بعد ذلك قررت العودة إلى زوجها فجأة بحجة إنهما تصالحا".

وأشار الشاب إلى أنه "عقب عودة شقيقته إلى منزلها اتصلت به هاتفيا لتخبره أنها تريد أخذ شقة من العقار الذي يسكن به والذي ورثه عن والده، قائلا: "قالت لي أنت تعبان ومش حمل مشاكل ولو مانفذتش اللي أنا عايزاه هتزعل وتابع: "أنا ماليش إخوات شقايق غيرها".

وأردف أنه "لم يلق لكلامها بالا ليفاجئ في اليوم الثاني أنها ترسل له صورا لابنته أثناء تغيير ملابسها في غرفه نومها"، مشيرا إلى أنها التقطتها لها خلال الفترة التي كانت مقيمة فيها رفقتهم".

وفور تسلم الأب الصورة اتصل به زوج شقيقته ليؤكد أنه هو الذي أرسل له الصورة لابتزازه والضغط عليه حتى يوافق على أن يترك له شقة يسكن بها موضحا أن "سبب رفضه هو أن زوج شقيقته سيئ السمعة ويفتعل المشكلات".

وأوضح الشاب أنه أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد شقيقته، لحماية بناته منها ومن زوجها، حيث حرر محضرا ضدهم بالواقعة في مباحث الإنترنت، بعد أن نشرت شقيقته صور ابنته في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة24