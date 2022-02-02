محام يوضح شروط زواج السعودية من أجنبي أو العكس (فيديو)

أوضح محمد العردان، المحامي والمستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري في السعودية، الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي أو العكس.

إقرأ المزيد

وخلال لقاء ببرنامج "سيدتي"، أشار محمد العردان إلى طريقة تقديم طلب الزواج قائلا: "الإجراءات تكون عن طرق المنصة الوطنية لإمارة المنطقة، ويتم تقديم طلب، يرفع إلى وزارة الداخلية، لأنها هي المخولة بالموافقة على الطلبات".

وأضاف موضحا شروط الزواج من أجنبي أو أجنبية: "إن المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية الوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة، والدرجة الرابعة عشر، والدرجة الخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطا أو أفراد، وأعضاء هيئة التحقيق والدعن سابقا (النيابة)".

وتابع العردان: "شروط الزوج من أجنبية يختلف إذا كان داخل المملكة أو من مواليد المملكة أو من خارجها، يشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما، كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلق ومضى على طلاقه 6 أشهر أو تكون زوجته متوفية، وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تستطيع الإنجاب وسجله خالي من السوابق والهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية".

محمد العردان - محامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري يكشف عن الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي أو العكس@alkassab_sa#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/Ltr5ejoEms — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2022

المصدر: "روتانا خليجية"