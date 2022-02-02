عمرو واكد يعلق على "مهاجمة" الفنان محمد صبحي

بعد جدل كبير جراء تصريحات الممثل محمد صبحي حول التمثيل بالسعودية والريادة الفنية بالعالم العربي، علق الفنان عمرو واكد على الانتقادات التي طالت صبحي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عمرو واكد: "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة، ولكني زعلت لما حد هاجمه، مش عارف ليه، كان المفروض أفرح إن في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد، بس أنا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".

محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح ان في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس انا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع. — Amr Waked (@amrwaked) February 1, 2022

وفي وقت سابق، كان الفنان المصري محمد صبحي قد رد على تصريحات رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بعد وصفه بـ"المشخصاتي"، بسبب تصريحاته حول رفضه (مجمد صبحي) التمثيل بالسعودية.

ويأتي ذلك وسط حملة من الجدل أثارها فنانون ورود مواقع التواصل الاجتماعي حول الدول الأحق بحملة راية الفن والترفيه على مستوى العالم العربي، خاصة بعد حفل "جوي أوردز" (Joy Awards) الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض وشهد حضورا فنيا عربيا كبيرا وخاصة من مصر.

حالة الجدل هذه بدأت مع تحريف تصريحات الفنان المصري حسن رداد الذي شارك في الفعالية وأشاد بالحدث وبالسعودية ونقل عنه قوله: "والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي مكان استراتيجي وملتقى النجوم في العالم العربي وبيطلع منها أعمال فنية كتيرة جدا، وشوفنا حاجات ونجوم عالميين مثل سلمان خان، وأنا مبسوط جدا، وتحس إنك في مكان فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها، سواء مسرح أو سينما أو حفلات غنائية، وسعيد إن فيه مكان يهتم بالفن بشكل كبير وبجودة عالية".

وعندما عبر حسن الرداد عن رغبته في العيش بالرياض، أجابه: "يا سلام، خلاص حسن عايز يعيش هنا، ده مكانك وده بيتك".

ورد راعي فعالية (Joy Awards) تركي آل شيخ على منتقدي الرداد بالقول: "لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ المملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحالي وإلى آخر الزمان ستظل أرض الحرمين الشريفين، وأرض الخير والسلام والأمان، وحاضنة للفن والإعلام، التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة".

بدوره اعتبر الفنان المصري الكبير محمد صبحي أن بلاده تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، لافتا إلى أنه "عرضت عليه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك".

ويرى متابعون أن حكومة المملكة العربية السعودية تحث الخطى نحو تعميق حالة الترفيه، والانفتاح، وتسعى فيما يبدو لتصبح عاصمة الحج الفني، ومنافسة لمصر وسوريا والعراق، واجتذاب الفنانين، والفنانات، ونجوم الإعلام والصحافة، وحتى الرياضة.

المصدر: RT