مصر.. دكتور جامعي ينقذ طالبتين من حادثة مفاجئة كادت أن تحرمهما من الامتحان

تمكنت طالبتان بكلية الطب البيطري في جامعة المنيا من حضور الامتحان بعد استغاثتهما بإدارة الكلية جراء عدم تمكنهما من فتح باب السكن قبل دقائق من تدخل أستاذ بالجامعة باللحظات الأخيرة.

وروت نوران طارق، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي قائلة إنها تستأجر مسكنا هي وزميلتها آلاء صابر بالكلية نفسها بحكم أنهما مغتربتان: "إحنا من مركز ملوي وموجودين في سكن خارجي قريب من الجامعة ولحظة نزولنا من السكن عشان نأدي لقينا الباب مش عايز يفتح".

وأضافت الطالبة في تصريح لصحيفة "الوطن"، أنها فقدت الأمل في اللحاق بامتحانها بسبب عدم تمكنها من فتح باب السكن: "كان فاضل 5 دقايق على امتحاني في مادة البكتيريا وزميلتي مادة الجراحة لكن صاحبة البيت قفلت الباب والنسخة اللي معانا مش بتفتح لأنها سايبة النسخة بتاعتها في الباب وكنا بنخبط لكن في التوقيت ده محدش كان سامعنا".

وأردفت أنها "انهمرت في البكاء هي وصديقتها قبل أن تتواصلا مع إدارة الجامعة وفقدتا الأمل في تأدية الامتحان الذي كان مقرر له الساعة العاشرة والنصف صباحا "اضطرينا نتواصل مع الدكتور معتز عبد الرحمن عميد الكلية وقالنا متخافوش وبعدها لقينا دكتور صفوت بيكلمنا وتدخل في اللحظة الأخيرة وكنا بنعيط لكن في الآخر وصلنا بفضل إدارة الجامعة وأدينا الامتحان".

وأوضح أستاذ التشريح ووكيل شؤون التعليم والطلاب بالكلية صفوت علي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "الطالبتين أثناء ذهابهما للامتحان صباحا في حوالي العاشرة والنصف وجدتا أن باب المبنى السكني مغلق من الخارج فقرر التواصل معهما لمعرفة الأمر ثم توجه بسيارته الخاصة إلى مكان السكن الذي يبتعد دقائق عن الجامعة ورافقه أمين الكلية".

المصدر: "الوطن"