وزيرة الإسكان في المغرب تؤكد تواصل معاناة 150 ألف أسرة تعيش في مساكن من الصفيح

صرحت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان في المغرب بأن "150 ألف أسرة مغربية ما زالت تقطن بدور الصفيح وتنتظر حلولا عملية من المسؤولين من أجل إنهاء معاناتها".

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وقالت المنصوري خلال جلسة مساءلة بمجلس المستشارين إن "السكن غير اللائق هو نتيجة لنسبة التمدن التي تزداد ارتفاعا"، مشيرة إلى أن أي بلد يتطور وينمو يعرف توسعا في نسبة التمدن.

ولفتت المنصوري إلى أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي كان انطلق سنة 2004، استفادت منه 300 ألف أسرة، بتغطية مالية قدرها 40 مليار درهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من "المجهود الكبير الذي قامت به بلادنا، فإن 150 ألف أسرة ما زالت تقطن في دور الصفيح، ولم يتم إيجاد حل لها بعد".

ورأت الوزيرة المغربية المعنية بالتعمير والإسكان "أن القضاء على دور الصفيح يواجه عددا من الصعوبات، من بينها إشكالية إحصاء القاطنين بهذه الدور، ونقص العقار وضعف القدرة الشرائية للمعنيين"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه حتى الآن "ليست هناك حلول نهائية لهذه المشكلة، ولكن هناك رغبة قوية لانخراط الجميع من أجل إيجاد حلول لهذه الأسر".

وأشارت المنصوري إلى أن المقاربة المقبلة التي سيتم اعتمادها لمحاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق في المغرب "تقوم على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط عمليات الإحصاء وخلق سجل وطني يحصر المستفيدين".

علاوة على ذلك، ستدرس الوزارة "إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في عين المكان في حدود الإمكانيات، لأن الترحيل يتسبب في معاناة نفسية واقتصادية لهذه الأسر".

وتطرقت الوزيرة من جهة أخرى إلى إشكالية البنايات المهددة بالسقوط، وصرحت بأن "80 في المائة من هذه البنايات تتواجد في المدار الحضري، 42 في المائة منها في المدن العتيقة، وهي أيضا تعاني من مجموعة من الإكراهات، من بينها صعوبة الإحصاء، والنقص في الخبرة، وصعوبات التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لهذه الدور، وغياب الاستباقية المرتبط بصعوبة الإحصاء".

وفي سبيل حل هذه المشكلة، تقترح وزارة التعمير والإسكان "تقوية الالتقائية بين جميع المتدخلين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، وكذا تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط".

المصدر: هسبريس