المغرب.. حكم قضائي قريب في قضية تحرش بأستاذات جامعيات

دخلت قضية محاكمة أستاذ جامعي بتهمة التحرش الجنسي بزميلاته في المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بالمغرب طور المداولات قبيل إصدار الحكم.

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وينتظر أن يشهد يوم 15 فبراير الجاري إسدال الستار على هذه القضية التي يتهم فيها ثماني من كوادر التدريس الجامعي من النساء أستاذا سابقا في المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني، بالتحرش الجنسي وسب امرأة.

وأفيد في هذا السياق بأن جلسة المحاكمة الأخيرة عقدت في سرية بطلب من الدفاع، على الرغم من أن رئيس الهيئة قد أعلن أن المرافعات ستكون علنية.

وقدم دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال المرافعات المطولة، بتقديم وثائق تثبت إدانة المتهم، ملتمسا إدانته وتغريمه.

بالمقابل، اجتهد دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به في دحض التهم المنسوبة إلى موكله، من خلال تقديم وثائق تفيد ذلك.

وتم خلال جلسة مغلقة امتدت لساعات الثلاثاء الماضي، الاستماع إلى شهادات الأستاذات المشتكيات، حيث أكدن أنهن تعرضن للتحرش من قبل المشتكى به.

ولم تخل تلك الجلسة من مناوشات بين الطرفين "ما جعل رئيسها يرفعها لأكثر من مرة، فيما انهارت المشتكيات باكيات، وسقطت إحداهن أمام بوابة القاعة رقم 1 التي تشهد أطوار هذه المحاكمة".

المصدر: هسبريس