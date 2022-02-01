البحرين.. التحفظ على أطفال صنعوا زجاجات حارقة وألقوها على الشرطة

استجوبت "نيابة الأسرة والطفل" في البحرين ستة أطفال دون الخامسة عشرة ألقوا زجاجات حارقة على دوريات للشرطة، وقررت إيداعهم مؤسسة رعاية اجتماعية واستمرار "التحفظ عليهم".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيسة نيابة الأسرة والطفل، أن النيابة العامة تلقت من الإدارة الأمنية بلاغا، يقول إن الأطفال الستة ألقوا "زجاجات حارقة على الدوريات المتمركزة لحراسة مركز شرطة سترة، وتضررت نتيجة ذلك سيارة مدنية تصادف وقوفها بالمكان، فيما تبين أنه سبق ارتكاب هؤلاء للأطفال وقائع مماثلة".

وأضافت أن النيابة استمعت إلى أقوال الأطفال، "بوصف أنهم معرضون لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بارتكابهم جريمة صناعة واستخدام عبوات قابلة للاشتعال والتجمهر والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت إلى أن النيابة عرضتهم على اخصائية اجتماعية، و"ثبت من التقارير الاجتماعية والنفسية المودعة وجود ميول عدوانية لدى الأطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشئة عن التمرد واللامبالاة".

وأمرت النيابة بإيداعهم إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم عرضهم على قاضي محكمة العدالة الاصلاحية الصغرى للطفل الذي أمر باستمرار التحفظ عليهم، تمهيدا لإحالتهم لمحكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.

المصدر: وكالة أنباء البحرين