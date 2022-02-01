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بالفيديو.. طائرة تتأرجح وتحاول الهبوط وسط ريح عاتية

مجتمع

بالفيديو.. طائرة تتأرجح وتحاول الهبوط وسط ريح عاتية
AP
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تداولت مواقع التواصل مشاهد مروعة لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية تحاول ‏جاهدة الهبوط في مطار هيثرو بلندن.‏

وبفعل الرياح القوية، أجبرت الطائرة على الهبوط والإقلاع من مدرج المطار.

وفي بداية الفيديو، تظهر الطائرة وهي تتأرجح في الهواء مع اقترابها من الهبوط من مطار هيثرو، لكنها تصطدم بالمدرج وتميل ناحية اليسار، قبل أن تستعيد توازنها على عجلاتها. لكن ذيل الطائرة تعرض للاحتكاك بمدرج المطار بعد استعادة توازنها.

وأفادت وسائل إعلام أنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية أمس الاثنين، من مطار أمستردام شيفول بسبب عاصفة كوري التي ضربت ساحل هولندا.

ووفقا لهيئة الإذاعة الهولندية، فقد تم إلغاء ما مجموعه 260 رحلة، وتأخر البعض الآخر، حيث وصل هبوب الرياح إلى 120 كيلومترا (74 ميلا) في الساعة.

كما ذكرت هيئة الإذاعة أن حركة القطارات انخفضت أيضا في العديد من المقاطعات الهولندية، بسبب آثار العاصفة.

المصدر: "ديلي ميل"

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