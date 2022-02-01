اعتقال صيني في المغرب

اعتقلت السلطات المغربية أحد المقيمين الصينيين في البلاد للاشتباه في تورطه بقضية مقتل فتاة باستعمال السلاح الأبيض.

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وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الشرطة القضائية في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بدأت بحثا قضائيا صباح اليوم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى صيني (39 عاما)، مقيم بشكل قانوني في المغرب، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت.

المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه به دخل في خلاف مع الفتاة الضحية، "نتيجة حالة السكر المفرطة خلال وجودهما في شقة بقطاع بلفدير بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى تعريضها لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاتها نتيجة مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها خلال نقلها للمستشفى".

وقالت الصحيفة إن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف الصيني المشتبه فيه بعد وقت وجيز من ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وأشارت إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.

المصدر: "هسبريس"