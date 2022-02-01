الكشف عن مفاجأة حول زوجة أشهر جاسوس مصري بعد وفاتها

كشف دانيال بيتون، نجل الجاسوس المصري الراحل رفعت الجمال - رأفت الهجان - تفاصيل جديدة بشأن والدته فالتراود بيتون، والتي توفت في أغسطس الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.

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وقال بيتون إن والدته الراحلة فالتراود بيتون، أرملة رأفت الهجان، أشهرت إسلامها قبل نحو 35 عاما.

وأضاف نجل رأفت الهجان: "والدتي اعتنقت الإسلام عام 1987، وغيرت ديانتها بعد 5 سنوات من رحيل والده الذي توفي في يناير 1982".

وأشار دانيال إلى أنه ذهب رفقة والدته بعد أن أشهر إسلامه هو الآخر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية العمرة في عام 1988، متابعا: "أديت عمرة لوالدي في تلك الزيارة".

وأوضح دانيال بيتون، نجل رأفت الهجان، أنه أدى العمرة مرة أخرى عام 2003 عندما زار المملكة العربية السعودية.

المصدر: القاهرة 24