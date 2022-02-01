بعد الحريق الذي اندلع في عمارتها.. وفاء عامر تطمئن جمهورها على صحتها

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر، أنها وأسرتها بصحة جيدة، بعد الحريق الذي اندلع في المبنى الذي تسكنه بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

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وقالت، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات لأي أحد من سكان المبنى، جراء الحريق الناتج عن وجود "ديب فريزر" في إحدى الشرفات لأحد السكان بالمبنى.

وأضافت عامر، في تصريح لـ"اليوم السابع": "تهشمت فقط أجزاء من سيارة ابني عمر التي كانت مركونة تحت العقار"، لافتة إلى أن "رجال شرطة النجدة والمطافئ بوزارة الداخلية استجابوا سريعا بعد إبلاغ حارس العقار عن الحريق وسيطروا على الموقف ونجا الجميع من الحريق دون أي إصابات وتم إخماد النيران".

وكانت الفنانة وفاء عامر قد قالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة والمعاملة عشمنا فيكم حريق في العمارة".

المصدر: "اليوم السابع"