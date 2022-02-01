 
مباشر

بيلا حديد: "تخطيت جميع الخطوط الحمراء على المستوى العاطفي والجنسي والبدني"

مجتمع

بيلا حديد:
Globallookpress
عارضة الأزياء بيلا حديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sany

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد، عن تعرضها للإيذاء في عدد من العلاقات، التي تخطت فيها جميع "الحدود الحمراء".

إقرأ المزيد
بيلا حديد تعلن توقفها عن شرب الكحول
بيلا حديد تعلن توقفها عن شرب الكحول

وقالت حديد في مقابلة مع "vs voices"، إنها تخطت جميع الخطوط الحمراء، على المستوى العاطفي، والجنسي والبدني. وأضافت: "كنت أرجع دوما للأشخاص رجالا أو نساء، تسببوا في إيذائي، ما علمني أن أسعى دائما لإرضاء الناس".

وأوضحت أن السلوكيات السامة المكتسبة، مثل "إرضاء الناس" كان لها في النهاية تأثير سلبي على علاقاتها وصحتها العقلية.

وتابعت قائلة: "لقد بدأت في إرضاء الناس في وظيفتي، وكان رأي الجميع لي هو المهم باستثنائي أنا، لأنني كنت في الأساس أضع قيمتي في أيدي الجميع وكان ذلك على حسابها".

من جهة أخرى، اعترفت أن صوتها لم يكن مسموعا منذ نشأتها، قائلة: "شعرت دائما أن صوتي لم يسمع أبدا أثناء نشأتي، ولهذا السبب لدي الكثير من التعقيدات. الآن يمكنني الانفتاح والتعبير عن رأيي، خاصة في علاقاتي وداخل عائلتي".

المصدر: CNN

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا