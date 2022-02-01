بيلا حديد: "تخطيت جميع الخطوط الحمراء على المستوى العاطفي والجنسي والبدني"

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد، عن تعرضها للإيذاء في عدد من العلاقات، التي تخطت فيها جميع "الحدود الحمراء".

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وقالت حديد في مقابلة مع "vs voices"، إنها تخطت جميع الخطوط الحمراء، على المستوى العاطفي، والجنسي والبدني. وأضافت: "كنت أرجع دوما للأشخاص رجالا أو نساء، تسببوا في إيذائي، ما علمني أن أسعى دائما لإرضاء الناس".

وأوضحت أن السلوكيات السامة المكتسبة، مثل "إرضاء الناس" كان لها في النهاية تأثير سلبي على علاقاتها وصحتها العقلية.

وتابعت قائلة: "لقد بدأت في إرضاء الناس في وظيفتي، وكان رأي الجميع لي هو المهم باستثنائي أنا، لأنني كنت في الأساس أضع قيمتي في أيدي الجميع وكان ذلك على حسابها".

من جهة أخرى، اعترفت أن صوتها لم يكن مسموعا منذ نشأتها، قائلة: "شعرت دائما أن صوتي لم يسمع أبدا أثناء نشأتي، ولهذا السبب لدي الكثير من التعقيدات. الآن يمكنني الانفتاح والتعبير عن رأيي، خاصة في علاقاتي وداخل عائلتي".

المصدر: CNN